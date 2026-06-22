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Код Вишеграда пронађена лобања: Полиција осигурава мјесто проналаска

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 15:31

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Код Вишеграда пронађена лобања: Полиција осигурава мјесто проналаска
Фото: ATV

Полицијској станици Вишеград је пријављено да је у мјесту Каоштице пронађена лобања која својим изгледом асоцира да је људског поријекла, потврђено је за "Аваз" из ПУ Фоча .

Обавијештено је Тужилаштво БиХ, а полиција осигурава лице мјеста до доношења наредбе о обављању увиђаја.

(Аваз)

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Подијели:

Тагови :

Полиција

ПУ Фоча

пронађене кости и лобања

Вишеград

Тужилаштво БиХ

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