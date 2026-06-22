Због трговине дрогом у Мостару ухапшен држављанин Њемачке и Туниса

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ /СИПА/ ухапсили су на подручју Мостара држављанина Њемачке и Туниса осимњиченог за неовлаштени промет дроге у Њемачкој.
Он је ухапшен по међународној потјерници Интерпола Визбаден у петак, 19. јуна, саопштено је из Сипе.
Хроника
Осумњиченом за напад на поштара у Сарајеву одређен притвор
Ухапшени је предат Суду БиХ у даљу надлежност, а за кривично дјело за које је осумњичњен у Њемачкој прописана је максимална казна затвора од 15 година.
(СРНА)
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