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Због трговине дрогом у Мостару ухапшен држављанин Њемачке и Туниса

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 14:17

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Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ /СИПА/ ухапсили су на подручју Мостара држављанина Њемачке и Туниса осимњиченог за неовлаштени промет дроге у Њемачкој.

Он је ухапшен по међународној потјерници Интерпола Визбаден у петак, 19. јуна, саопштено је из Сипе.

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Ухапшени је предат Суду БиХ у даљу надлежност, а за кривично дјело за које је осумњичњен у Њемачкој прописана је максимална казна затвора од 15 година.

(СРНА)

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Тагови :

хапшење

СИПА

Дрога

Мостар

Интерполова потјерница

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