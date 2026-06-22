Медији: Дара из Јасеновца имала удес код Бањалуке?

Аутор:АТВ редакција
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Биљана Чекић, која се прославила улогом Даре у филму Дара из Јасеновца, учествовала је у саобраћајној несрећи која се догодила у Верићима код Бањалуке, тврде бањалучки медији.
Извор портала "Српскаинфо" тврди да се несрећа догодила средином прошле седмице, када је Чекићева изгубила контролу над аутомобилом и слетјела са пута.
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"Она је управљала аутомобилом шкода и у једном тренутку изгубила је контролу над возилом и пробила заштитну ограду и слетјела са моста. У аутомобилу са њом су биле још двије дјевојке и све су задобиле повреде", рекао саговорник поменутог портала.
Према његовим ријечима, мисли да се ради о лакшим повредама.
"Чудно је да су прошле само са лакшим повредама, дословно су пробиле ограду и слетјеле у провалију од неколико метара. Шта је узрок несреће за сада се не зна, то ће утврдити даља истрага", каже извор.
Биљана је је глумила главни лик у филму Дара из Јасеновца, дјевојчицу Дару која се бори за свој опстанак у логору.
Она је ову улогу сасвим случајно добила, након што је организован кастинг у њеној школи. Данас је прелијепа дјевојка и веома је активна на друштвеним мрежама.
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Биљани је ова улога донијела велику популарност, међутим и даље живи сасвим нормалним и скромним животом.
Млада глумица напунила је у октобру прошле године 18 година.
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