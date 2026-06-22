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Мина Костић није још изашла из болнице, иако је данас требала кући: Шта се дешава?

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 11:53

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пјевачица Мина Костић
Фото: YouTube/printscreen

Пјевачица Мина Костић већ неколико недјеља налази се у психијатријској установи „Др Лаза Лазаревић“.

Њен излазак из болнице очекивао се данас у току пријеподнева, али због проблема у систему она и даље није пуштена кући, те је непознато да ли ће се то догодити према првобитном плану. Наиме, дошло је до пада информационог система, због чега је немогуће завршити неопходне административне процедуре.

Пјевачица је примљена у клинику 31. маја у пратњи полиције, након што је показала агресивно понашање. Њен изабраник Мане Ћурувија Каспер хитно је сутрадан допутовао из Америке у Београд и свакодневно посјећује вјереницу, а обишли су је и брат и сестра. Вијест о њеној хоспитализацији изазвала је велику пажњу јавности, а колеге и фанови пружили су јој јавну подршку.

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Мина је недавно, прије него што се суочила са овим здравственим проблемом, говорила о тешком животном периоду кроз који је пролазила, као и о наводним враџбинама којима је, како тврди, била изложена, пише Курир.

-Било ми је веома тешко, мислила сам да ћу умријети. Имала сам 40 килограма, била сам веома болесна, и физички и психички. Прије 16 година добила сам улцерозни колитис, односно запаљење дебелог цријева. Није ме срамота да причам о томе. Уопште нисам могла да дојим дијете“, испричала је раније за „Скандал“, па додала:

-У таквом стању сам одлазила на наступе, а Дуда тада ништа није предузела. Само ми је Бог помогао. Нема ту много приче, једноставно су ме искористили и то је то. Врачала ми је да ми буде лоше, и здравствено и финансијски, као и на љубавном плану.

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Тагови :

Мина Костић

Мина Костић на психијатрији

Мина Костић у болници

Пјевачица

естрада

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