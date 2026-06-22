Једноставан трик против врућине: Љекари открили како расхладити тијело

Аутор:АТВ редакција
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Ноћне врућине могу претворити одлазак у кревет у праву борбу, али један једноставан трик који користе љекари могао би да помогне да се тијело брже расхлади и да лакше утонете у сан.
Високе температуре већ данима муче многе грађане, а посљедице се највише осјећају током ноћи. Када се организам тешко хлади, сан постаје испрекидан, а јутарњи умор готово неизбјежан, тада размишљамо о томе како да се расхладимо.
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Истраживања о навикама спавања показују да велики број људи није задовољан квалитетом свог одмора, а долазак топлијих дана тај проблем може додатно погоршати. Због тога стручњаци подсећају на једноставне начине који могу помоћи да простор и тело буду пријатнији за спавање.
Доктор Џони Беттериџ подијелио је на свом ТикТок профилу методу коју је упознао током рада у хитној медицини. Овај љекар и оснивач клинике ЈБ Аестхетицс раније се сусретао са поступцима који се користе за снижавање тјелесне температуре код пацијената са високом температуром, а тврди да исти принцип може помоћи и током врелих ноћи.
"Ако имате проблема са спавањем због топлоте, пробајте ово. Радио сам као љекар у НХС-у, у хитној медицини и анестезиологији. Узмите два мања паковања леда, умотајте их у танку крпу или лагану мајицу и поставите их на тијело. Ја највише волим да их ставим испод пазуха док лежим на боку. У комбинацији са вентилатором, мени је то било довољно да се опустим и заспим", рекао је доктор Џони Беттериџ.
Сцена
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Овај трик функционише јер се подручје испод пазуха налази близу великих крвних судова, па хлађење тог дијела тијела може помоћи организму да лакше спусти температуру.
Недостатак сна током великих врућина није само непријатан - може утицати и на свакодневно функционисање. Добар одмор важан је за имунитет, ниво енергије, расположење и здравље срца и крвних судова.
Зато стручњаци савјетују да током топлих ноћи пронађемо начине да помогнемо тијелу да се расхлади, јер квалитетан сан остаје један од најважнијих фактора за очување здравља.
(Вечерњи.хр)
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