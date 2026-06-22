Захарова: Убрзана милитаризација учинила ЕУ непријатељем Русије

Аутор:АТВ редакција
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Убрзана милитаризација ЕУ и де факто спајање са НАТО-ом претворили су Унију у геополитичког непријатеља Русије, рекла је за РИА Новости портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она је истакла да тренутна ЕУ не може више да се посматра као искључиво економски пројекат.
"Убрзана милитаризација и де факто спајање са Алијансом трансформисали су ЕУ из геоекономског конкурента у геополитичког непријатеља", навела је Захарова.
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