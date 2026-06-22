Logo

Захарова: Убрзана милитаризација учинила ЕУ непријатељем Русије

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 12:52

Коментари:

0
Захарова: Убрзана милитаризација учинила ЕУ непријатељем Русије
Фото: X

Убрзана милитаризација ЕУ и де факто спајање са НАТО-ом претворили су Унију у геополитичког непријатеља Русије, рекла је за РИА Новости портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Она је истакла да тренутна ЕУ не може више да се посматра као искључиво економски пројекат.

"Убрзана милитаризација и де факто спајање са Алијансом трансформисали су ЕУ из геоекономског конкурента у геополитичког непријатеља", навела је Захарова.

Кир Стармер

Свијет

Ко би могао бити Стармеров насљедник?

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Русија

Европска унија

Коментари (0)

Више из рубрике

Црвено-врни квад паркиран на планини.

Свијет

Изнајмили квад за 50 евра, па упали у ноћну мору: Тинејџер сломио 12 пршљенова

53 мин

0
Ко би могао бити Стармеров насљедник?

Свијет

Ко би могао бити Стармеров насљедник?

1 ч

0
Учионица

Свијет

Паклена врућина затворила школе: Топлотни талас паралисао Француску

1 ч

0
Премијер Велике Британије поднио оставку

Свијет

Премијер Велике Британије поднио оставку

3 ч

0

  • Најновије

13

35

Цијене у Хрватској деру кожу: За ово узимају невјероватних 250 евра

13

31

Осумњиченом за напад на поштара у Сарајеву одређен притвор

13

31

Венс: Јуче је био веома добар дан

13

31

Амиџић: Истрајали смо до краја - грађани ће лакше до прве некретнине

13

21

УЕФА опет контрира ФИФА-и

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима