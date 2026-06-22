Ко би могао бити Стармеров насљедник?

Аутор:АТВ редакција
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Енди Бернам, политичар Лабуристичке странке који је недавно остварио велики успјех против ултрадесничарске странке Реформ УК под водством Најџела Фаража, реаговао је на најаву Кира Стармера да ће поднијети оставку на позицију премијера и потврдио да ће се кандидовати за његовог насљедника.
Бернам је на друштвеним мрежама написао да је Стармер дао велики допринос земљи, и захвалио му на лидерству и посвећености током, како је навео, веома изазовног периода.
Истакао је да Стармерова одлука означава почетак транзиције и да је важно да тај процес буде спроведен на уредан и одговоран начин, и потврдио да ће се кандидовати на начин како предвиђају уобичајене процедуре и традиција.
Додао је да земља очекује стабилност, озбиљност и наставак рада на најважнијим питањима, те да ће приоритети бити економски раст, смањење животних трошкова, јавне услуге, становање и стварање прилика за нове генерације, преносе Независне новине.
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Бернам је навео да политичке промјене не смију скренути пажњу са одговорности да се побољшају животи грађана.
Поручио је да је Лабуристичка партија увијек била најјача када је гледала у будућност са самопоуздањем и јасним циљем, те да ће транзиција бити позитиван процес обнове за странку и земљу.
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