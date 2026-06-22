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Москва упозорава: НАТО се спрема за рат са Русијом до 2030. године

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 10:17

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Москва, Русија
Фото: АТВ

Земље НАТО-а се припремају за војни сукоб са Русијом око 2030. године, изјавио је замјеник министра спољних послова Русије Александар Грушко.

- Ако се погледа суштина њихове политике, дјеловање на међународној сцени и приоритети које формулишу земље НАТО-а и Европске уније - а из војне перспективе разлике између њих су све мање - мислим прије свега на њихове агресивне намјере према Русији, њихов главни циљ је да нанесу Русији стратешки пораз. Наравно, полазимо од тога да се они заиста припремају за војни сукоб са Русијом негдје око 2030. године - рекао је Грушко.

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Прошле недјеље је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров у свом ауторском тексту "Украјина, Европа и глобална безбједност" навео да Европа на различите начине покушава да добије на времену како би до 2030. године достигла пуну војну спремност за могући сукоб са Русијом.

Лавров је том приликом подсјетио на изјаву начелника Генералштаба Белгије, који је, како је навео, цинично поручио да Европљани "имају још неколико година захваљујући крви Украјинаца која нам (Европи) купује вријеме".

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Према ријечима Лаврова, актуелна међународна ситуација носи ризик директног сукоба НАТО-а и Русије, који би могао брзо да прерасте у размјену нуклеарних удара.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Москва

Александар Грушко

Русија

НАТО

Сергеј Лавров

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