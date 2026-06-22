Седам земљотреса регистровано код обале Крима

Аутор:АТВ редакција
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Укупно седам земљотреса регистровано је јутрос код обале Крима, близу Севастопоља, саопштио је гувернер тог града Михаил Развожајев.
- Према најновијим подацима Кримске сеизмолошке мреже, јутрос се догодило седам земљотреса у Црном мору - написао је Развожајев на "Телеграму".
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Један од најснажнијих земљотреса, магнитуде 3,7 степени по Рихтеровој скали, догодио се 26 километара од Севастопоља, а земљотрес магнитуде 4,4 степена на 30 километара од града.
Нема извјештаја о материјалној штети, а Развожајев је позвао становништво да остане мирно, уз напомену да стручњаци кажу да је таква сеизмолошка активност код Крима нормална, те да су могући додатни потреси током дана.
(СРНА)
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