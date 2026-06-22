Цвијановићева се састала са израелским шефом дипломатије

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са израелским министром спољних послова Гидеоном Саром.
Цвијановићева је сусретом са Саром наставила вишедневну посјету Израелу у оквиру које би вечерас требало да се обрати на Самиту међународне политике у Јерусалиму.
БиХ
Нетанјаху се обратио на Међународном самиту и послао поруку Цвијановићевој
У распореду Самита наведено је да ће се Цвијановићева обратити на пленарној сједници која ће трајати од 19.00 до 21.30 часова по средњоевропском времену.
Учесницима Самита јуче се на отварању обратио израелски премијер Бењамин Нетанјаху који је захвалио српском члану Предсједништва за учешће на скупу заједно са бројним пријатељима Израела.
Самит ће трајати до уторка, 23. јуна.
Посјету Израелу Цвијановићева је започела у суботу, 20. јуна, у Цркву Светог гроба у Јерусалиму.
Она се јуче састала са предсједником Израела Исаком Херцогом и том приликом потврдили су опредијељеност да се наставе развијати односи Израела и Републике Српске.
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