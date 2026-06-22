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Цвијановићева се састала са израелским шефом дипломатије

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 09:45

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Цвијановић и Сар
Фото: РТРС

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са израелским министром спољних послова Гидеоном Саром.

Цвијановићева је сусретом са Саром наставила вишедневну посјету Израелу у оквиру које би вечерас требало да се обрати на Самиту међународне политике у Јерусалиму.

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У распореду Самита наведено је да ће се Цвијановићева обратити на пленарној сједници која ће трајати од 19.00 до 21.30 часова по средњоевропском времену.

Учесницима Самита јуче се на отварању обратио израелски премијер Бењамин Нетанјаху који је захвалио српском члану Предсједништва за учешће на скупу заједно са бројним пријатељима Израела.

Самит ће трајати до уторка, 23. јуна.

Посјету Израелу Цвијановићева је започела у суботу, 20. јуна, у Цркву Светог гроба у Јерусалиму.

Она се јуче састала са предсједником Израела Исаком Херцогом и том приликом потврдили су опредијељеност да се наставе развијати односи Израела и Републике Српске.

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Тагови :

Гидеон Сар

Жељка Цвијановић

Израел

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