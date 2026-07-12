Игор Арсенић побједник "Бањалучке ласте"

Аутор:АТВ редакција
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Игор Арсенић побједник је традиционалних скокова са Градском моста познатијих као "Бањалучка ласта".
Друго мјесто припало је Дини Бајрићу из Сарајева, а треће треће Игору Којићу.
"Бањалучку ласту" скакало је двадесетак младића, а поред Градског моста окупио се велики број грађана да посматра занимљиво такмичење, преноси РТРС.
Манифестација Љето на Врбасу, која се ове године одржава 73. пут, траје до 31. јула и обогаћена је спортским, музичким, адреналинским и културно-забавним активностима.
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