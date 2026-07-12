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Лука Ивичић најбољи на митингу у Аустрији

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 20:25

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Лука Ивичић најбољи на митингу у Аустрији
Фото: Ustupljena fotografija

Члан Атлетског клуба Борац Лука Ивичић освојио је прво мјесто у сениорској конкуренцији на међународном митингу у вишебојима који је овог викенда одржан у аустријском граду Лустенау.

Лука је уз два лична рекорда остварио и рекорд сезоне уз сакупљен 6391 бод, што је за 31 бод слабије од државног рекорда и рекорда Републике Српске у десетобоју.

Овај резултат је још једна потврда сјајног рада у Атлетском клубу Борац, као и награда за сву Лукину преданост и велику посвећеност овом спорту.

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Таг :

Лука Ивичић

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