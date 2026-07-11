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Бањалучанин Душан Максић први судија из Српске на престижном џудо турниру у САД-у

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 19:06

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Бањалучанин Душан Максић први судија из Српске на престижном џудо турниру у САД-у
Фото: Ustupljena fotografija

Џудо судија из Бањалуке, Душан Максић, налази се у Америци, гдје у Даласу, у мјесту Плејно, дијели правду на "The 63. Annual Mose Woodson Judo Classic" турниру.

Максић је први џудо судија из Републике Српске и БиХ који је у новије вријеме дошао у Сједињене Америчке Државе да суди на оваквом турниру.

"Част и привилегија је представљати своју земљу, савез и себе у свијету суђења, размјењивати искуства и континуирано пратити напредак када је џудо у питању. Хвала АТВ екипи која увијек радо прати спорт у нашем граду" изјавио је Максић.

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Тагови :

Душан Максић

Џудо

Бањалука

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