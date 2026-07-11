Полиција трага за Срђаном Алексићем и упозорава: "Не приближавајте му се"

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у сарадњи са Жупанијским државним тужилаштвом у Пули спроводи истражне радње и трага за особом која је у четвртак на подручју Валдебека у Пули ватреним оружјем ранила шездесетогодишњег мушкарца.
Повријеђени мушкарац задржан је на лијечењу у пулској болници, саопштено је из Полицијске управе истарске.
Полиција у везу са овим догађајем доводи Срђана Алексића (41) из околине Пуле.
Како наводе из полиције, ријеч је о особи коју сматрају опасном и постоји могућност да је наоружана ватреним оружјем.
Грађанима који га уоче или имају информације о његовом могућем кретању савјетује се да одмах обавијесте полицију.
Из Полицијске управе истарске упозоравају грађане да се, ради властите безбједности, не приближавају особи за којом се трага и да не покушавају да успоставе контакт с њом.
Информације се могу доставити позивом на број 192, електронском поштом на адресу istarska@policija.hr или личним доласком у најближу полицијску станицу, преноси Индекс.
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