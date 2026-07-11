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Полиција трага за Срђаном Алексићем и упозорава: "Не приближавајте му се"

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 19:37

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Полиција трага за Срђаном Алексићем и упозорава: "Не приближавајте му се"
Фото: PU Istarska

Полиција у сарадњи са Жупанијским државним тужилаштвом у Пули спроводи истражне радње и трага за особом која је у четвртак на подручју Валдебека у Пули ватреним оружјем ранила шездесетогодишњег мушкарца.

Повријеђени мушкарац задржан је на лијечењу у пулској болници, саопштено је из Полицијске управе истарске.

Полиција у везу са овим догађајем доводи Срђана Алексића (41) из околине Пуле.

Како наводе из полиције, ријеч је о особи коју сматрају опасном и постоји могућност да је наоружана ватреним оружјем.

Грађанима који га уоче или имају информације о његовом могућем кретању савјетује се да одмах обавијесте полицију.

Из Полицијске управе истарске упозоравају грађане да се, ради властите безбједности, не приближавају особи за којом се трага и да не покушавају да успоставе контакт с њом.

Информације се могу доставити позивом на број 192, електронском поштом на адресу istarska@policija.hr или личним доласком у најближу полицијску станицу, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Срђан Алексић

Хрватска

Пуцњава

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