Детаљи несреће код Приједора: Судар аутобуса и аута, пет особа повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Пет особа је повријеђено у судару аутомобила и аутобуса који се догодио данас на магистралном путу Приједор–Бањалука, у мјесту Камичани.
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Како пишу Независне, повријеђена је жена која је управљала аутом марке "пежо", као и по два путника из аута и аутобуса.
На лице мјеста упућена су два санитетска возила Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Приједор, као и једно возило из амбуланте у Омарској, чије су екипе збринуле повријеђене и превезле их у Општу болницу “Др Младен Стојановић”.
Како наводе из Полицијске управе Приједор, аутомобилом је управљала је Х. Ш. из Велике Кладуше, док је за воланом аутобуса био Х. Х. из Добоја.
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Незгода се догодила око 15.30 часова, а на мјесту удеса интервенисали су полиција, Хитна помоћ и ватрогасци.
Док је трајао увиђај, саобраћај се одвијао заобилазним путевима.
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