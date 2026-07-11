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Детаљи несреће код Приједора: Судар аутобуса и аута, пет особа повријеђено

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 19:27

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Детаљи несреће код Приједора: Судар аутобуса и аута, пет особа повријеђено
Фото: Vatrogasci Prijedor

Пет особа је повријеђено у судару аутомобила и аутобуса који се догодио данас на магистралном путу Приједор–Бањалука, у мјесту Камичани.

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Како пишу Независне, повријеђена је жена која је управљала аутом марке "пежо", као и по два путника из аута и аутобуса.

На лице мјеста упућена су два санитетска возила Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Приједор, као и једно возило из амбуланте у Омарској, чије су екипе збринуле повријеђене и превезле их у Општу болницу “Др Младен Стојановић”.

Како наводе из Полицијске управе Приједор, аутомобилом је управљала је Х. Ш. из Велике Кладуше, док је за воланом аутобуса био Х. Х. из Добоја.

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Саобраћај обустављен

Незгода се догодила око 15.30 часова, а на мјесту удеса интервенисали су полиција, Хитна помоћ и ватрогасци.

Док је трајао увиђај, саобраћај се одвијао заобилазним путевима.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Приједор

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