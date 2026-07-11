Још једна тешка несрећа у Српској: Судар аутобуса и аутомобила, пет особа повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Камичани код Приједора данас се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутобус и аутомобил "пежо", а према првим информацијама има повријеђених.
Несрећа се догодила око 15.30.
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Из ПУ Приједор за Српскаинфо је речено да је за сада повријеђено пет особа.
-Повријеђена су два путника аутобуса, возач “пежоа” је задобио тешке повреде, а повријеђени су и сувозач и путник аутомобила. Утврђује се степен њихових повреда – наводе у полицији.
Више информација биће познато након увиђаја који је у току.
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