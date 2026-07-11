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Још једна тешка несрећа у Српској: Судар аутобуса и аутомобила, пет особа повријеђено

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 16:58

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У мјесту Камичани код Приједора данас се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутобус и аутомобил "пежо", а према првим информацијама има повријеђених.

Несрећа се догодила око 15.30.

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Из ПУ Приједор за Српскаинфо је речено да је за сада повријеђено пет особа.

-Повријеђена су два путника аутобуса, возач “пежоа” је задобио тешке повреде, а повријеђени су и сувозач и путник аутомобила. Утврђује се степен њихових повреда – наводе у полицији.

Више информација биће познато након увиђаја који је у току.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Приједор

Бањалука

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