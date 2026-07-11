Хитна на терену: Жесток судар у Бањалуци!

Фото: ATV

У бањалучком насељу Бистрица догодила се тешка саобраћајна незгода у којој су учествовала два возила.

За сада нема информација о стању учесника у незгоди. На терену је и екипа Хитне помоћи.

Хроника Тешка несрећа у Бањалуци: Једна особа погинула, двије повријеђене!



Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.