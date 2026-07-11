Хитна на терену: Жесток судар у Бањалуци!

Аутор:АТВ редакција
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У бањалучком насељу Бистрица догодила се тешка саобраћајна незгода у којој су учествовала два возила.
За сада нема информација о стању учесника у незгоди.
На терену је и екипа Хитне помоћи.
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