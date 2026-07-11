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Хитна на терену: Жесток судар у Бањалуци!

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 15:31

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Хитна на терену: Жесток судар у Бањалуци!
Фото: ATV

У бањалучком насељу Бистрица догодила се тешка саобраћајна незгода у којој су учествовала два возила.

За сада нема информација о стању учесника у незгоди.

На терену је и екипа Хитне помоћи.


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Тагови :

удес

Бањалука

Saobraćajna nezgoda

Бистрица

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