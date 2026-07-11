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Тешка несрећа у Бањалуци: Једна особа погинула, двије повријеђене!

Аутор:

Огњен Матавуљ
11.07.2026 15:55

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Тешка несрећа у Бањалуци: Једна особа погинула, двије повријеђене!
Фото: ATV

Једна особа је погинула, а двије су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Сарачици код Бањалуке, сазнаје АТВ.

У ПУ Бањалука наводе да се несрећа догодила око 14.35 часова на путу Бањалука - Бронзани Мајдан. Повријеђени су превезени у Универзитетски клинички центар Републике Српске, гдје им се указује љекарска помоћ.

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”Дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два аутомобила. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, који ће на лицу мјеста руководити увиђајем”, наводе у ПУ Бањалука.

Због увиђаја, који је у току, саобраћај на овој дионици пута је потпуно обустављен.

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Тагови :

удес

Бањалука

Саобраћајна несрећа

судар

несрећа

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