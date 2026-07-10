Саобраћајка на Приједорској петљи: Сударили се мотоциклиста и ауто

Аутор:АТВ редакција
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На Приједорској петљи дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали возило марке "голф" и мотоциклиста.
Причињена је материјална штета, а информација о повријеђенима нема. Очекује се долазак полиције.
Стварају се велике гужве, саопштили су чланови једне групе на друштвеним мрежама.
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