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Саобраћајка на Приједорској петљи: Сударили се мотоциклиста и ауто

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 15:49

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Приједорска петља саобраћајка
Фото: Društvene mreže

На Приједорској петљи дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали возило марке "голф" и мотоциклиста.

Причињена је материјална штета, а информација о повријеђенима нема. Очекује се долазак полиције.

Стварају се велике гужве, саопштили су чланови једне групе на друштвеним мрежама.

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Тагови :

приједорска петља

Саобраћајна незгода

Мотоцикл

Голф

удес

Полиција

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