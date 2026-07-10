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Удала се након 10 дана везе, спојила их вјера! Прошло 2 мјесеца, сад се јавно обратила мужу

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 16:37

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Удала се након 10 дана везе, спојила их вјера! Прошло 2 мјесеца, сад се јавно обратила мужу

Пјевачица Сара Рељић огласила се са љетовања и подјелила са пратиоцима романтичне тренутке уживања са својим новопеченим супругом.

На првој Инстаграм причи, Сара позира насмијана док је изабраник нежно мази по коси.

-Како он мене мази и пази - поручила је Рељићева.

Пар је уживао на базену луксузног хотела, а већ на сљедећој објави Сара је из профила уснимила свог згодног супруга са наочарима за сунце и показала како она њега чешка по грудима.

-Враћам истом мјером - написала је пјевачица уз насмијани емоџи.

Ове топле и емотивне објаве јасно показују да Сара и њен супруг максимално уживају у сваком заједничком тренутку.

Подсјетимо, Пјевачица Сара Рељић удала се недавно за свог изабраника Луку, а јавност је за то сазнала тек када су се појавили снимци са вјенчања на друштвеним мрежама.

Sara Reljic

Сцена

Пјевачица након двије године везе сазнала да је момак преварио са мушкарцем

Занимљиво је да је Сара не тако давно ушла у везу са Луком, брзо се догодила вјеридба, а одмах потом и вјенчање.

Упознали се преко интернет групе

Сара је једном приликом открила како је ушла у везу са Луком.

- Преко једне групе на интернету буквално. Нисам ја ни видјела како он изгледа, ни он како ја изгледам, него смо кренули нешто везано за неку тему и на крају као: "Ако ти је лакше, ајмо да се чујемо". "Ајде". И оно чули се и ето. И онда је било: "Ајмо се видимо". "Ајде". И ето. То је било упознавање преко интернета - рекла је она и додала:

- Да, али не на начин као Тиндер и то, него тотално десета ствар, значи која је буквално немогућа. Преко неке групе, оно нека тотално десета група као Библе студy и то је то. И видјели се преко видео позива.

Сара Рељић
Сара Рељић

Причамо о нечему тотално десетом. И ето, то је то. Буквално смо причали три дана, а он је рекао: "Купио сам карту за Београд". Рекох:

"Хајде, супер". Прво смо се ми гледали неко вријеме, па је онда кренула веза. Није било одмах. Причали смо исто и даље. Једноставно, ми смо као иста особа. Не знам, ништа није било усиљено, све толико нормално и природно, да је невјероватно - рекла је Рељићева, па истакла да је управо вјера та која их је повезала.

- Јака вјера у Бога. Нас двоје је спојила вјера и одржала вјера, кроз све. И једноставно, то је човјек мог живота са којим ја могу да живим живот онако како Бог каже. То не бих сад да звучим као да знам каква је његова воља за мој живот, али генерално, мој партнер је тренутно неко ко мене чини најбољом верзијом мене и надам се да и ја чиним њега најбољом верзијом њега. Једноставно нула посто анксиозности и сто посто сигурности - објаснила је Сара Рељић.

(телеграф)

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Тагови :

Сара Рељић

Пјевачица

инфлуенсерка

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