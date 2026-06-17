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"Ово је деда који ми је купио прве груди" Позната Српкиња шокирала објавом

Аутор:

АТВ
17.06.2026 14:10

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Милица Полскаја
Фото: Youtube/Milica Polskaya Official

Српска инфлуенсерка Милица Полскаја, која ужива у луксузном животу и браку са милионером из Казахстана, искористила је посјету родном крају да обиђе породицу, а снимак са баком и деком шокирао је и насмијао њене пратиоце.

Она је пред камерама без длаке на језику признала ко је финансирао њену прву естетску операцију.

Милица Полскаја, некада Видосављевић, не либи се да на друштвеним мрежама отворено говори о свом приватном животу и естетским захватима.

Међутим, њен посљедњи снимак привукао је незапамћену пажњу јер је у њему показала деду, за ког тврди да јој је обезбједио новац за уградњу силикона.

- Ово је деда који ми је купио прве груди. Дао ми је новац и ја сам урадила операцију! Њега је, јадног, више срамота од мене - испричала је Милица кроз осмијех у видеу који је објавила на свом Инстаграм профилу.

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Како је даље објаснила, главни "кривац" за ову њену одлуку заправо је била њена бака, која је такође била присутна на снимку.

- А ево и баке. Она ми је, када ме је видјела како се сунчам и да сам равна као даска, рекла да сам равна као даска. Тада сам одлучила: "Деда, узимам паре и идем да урадим груди!" Тако да за све могу да захвалим баки - додала је.

Од Мис Ниша до богатства у Казахстану

Подсјетимо, Милица је родом из Бора, а у Ниш се преселила због студија, гдје је 2010. године и понијела титулу Мис Ниша. Њена каријера наставила се ван граница Србије када се преселила у Дубаи. Тамо је радила као манекенка и менаџерка у ексклузивном клубу "Кавали", гдје је и упознала свог садашњег супруга руског порекла.

Данас живи у граду Алмати у Казахстану и са супругом, чији идентитет вешто скрива од јавности, има петоро дјеце. На друштвеним мрежама редовно дијели сегменте свог свакодневног живота који обилује путовањима и сувим луксузом.

(телеграф)

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Тагови :

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инфлуенсерка

Милица Полскаја

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