"Имам агресиван рак" Чувени водитељ открио тешку дијагнозу

Аутор:АТВ
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Британски водитељ и новинар Џереми Кларксон (66) открио је да му је дијагностикован агресиван облик рака, што је саопштио у последњим епизодама пете сезоне серије "Clarkson's Farm".
Некадашњи домаћин емисија "Top Gear" и "The Grand Tour" подијелио је потресне вијести са својим сарадницима Чарлијем и Калебом Купером, са којима води Diddly Squat у Kotsvoldsu.
Кларксон је у серији, која је снимана од краја 2024. до септембра 2025. године, открио да му је рак дијагностикован у мају 2025
Уочи објављивања посљедњих епизода, огласио се на Инстаграму и у емотивном видеу поручио да ће публици бити веома тешко да гледа.
- Стижу озбиљне вести из "Clarkson's Farm". Обично се трудимо да серија буде мирна, шармантна и ведра, али посљедње двије епизоде, које излазе вечерас, нису ништа од тога. Тешке су за гледање. Заиста, заиста тешке.
У једној од сцена, тројица сарадника разговарају о плановима, када је водитељ изненада саопштио шокантну вијест.
Кларксон се наслонио у столици и, док се борио да задржи присебност, рекао:
- Имам рак.
Шокирани Калеб га је одмах упитао гдје се рак налази, али Кларксон није желио да открива детаље.
- Где се налази, то се никога не тиче. Знам за дијагнозу још од маја.
Према писању британских медија, ријеч је о раку простате. Кларксон је касније објаснио да је болест откривена у раној фази, али да је ријеч о агресивном облику.
Сцена
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- Имао сам преглед још у мају. После биопсије потврђено је да имам рак и да је агресиван, али је откривен веома рано - рекао је он.
Водитељ је објаснио да ће због лијечења морати да направи паузу усред најважнијег дијела сезоне на фарми.
- Надао сам се да ћемо завршити жетву па да кренем на терапије, али све ће се догодити усред посла - признао је.
Његов сарадник Калеб одмах му је пружио подршку.
- Чувај се и уради све што треба. Ако ти било шта затреба, само позови - поручио му је.
Кларксон је открио и да га очекује операција, због које ће неко вријеме морати да мирује.
У једној од емотивнијих сцена разговарао је са партнерком Лизом Хоган и пријатељима о здравственим проблемима који су га задесили током претходне године.
- Годину сам започео са коронарном болешћу срца, а завршавам је са раком - рекао је.
Касније је приказан и у болничком кревету, гдје је признао да лијечење није прошло баш по плану.
- Неке ствари током терапије су пошле по злу. Бићу овдје још неко вријеме. Не знам шта ће се даље догодити. Ако све буде успјешно, видјећемо се у шестој сезони. Ако не буде, нећемо. Чувајте се - поручио је гледаоцима.
Подсјетимо, Кларксон је већ 2024. године завршио у болници због озбиљних проблема са срцем. Тада су љекари открили да му је једна артерија потпуно зачепљена, након чега му је уграђен стент који му је спасао живот.
Упркос новој тешкој дијагнози, Кларксон наставља са пословним обавезама, а потврђено је да ће популарна серија "Clarkson's Farm" добити и шесту сезону, чије ће снимање бити прилагођено његовом опоравку.
(телеграф)
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