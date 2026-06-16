Миле Китић искрено: ''Да није било Синана сад бих возио трактор код Дервенте''

Аутор:АТВ
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Легендарни фолк пјевач Миле Китић биће дио концерта "Јужног ветра". Двије вечери, 26. јуна и 27. јуна на београдском стадиону "Ташмајдан" окупиће се велике звијезде музичке сцене и послије много година музиком "Јужног ветра" обрадовати све фанове овог звука.
Осим Милета Китића учешће су потврдили и Драгана Мирковић, Кемал Маловчић, Сузана Јовановић, Марта Савић, Срећко Шушић, Гојко, Аница Миленковић, Андреана Чекић, Урош Живковић, Синанов син Медо Сакић, Пеђа Меденица и многи други.
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Китића и Сакића, који није са нама осам година, а чије пјесме ће се чути обје вечери на Ташмајдану везивало је велико пријатељство. Миле је једном приликом гостујући на Курир телевизији открио да је управо захваљујући Синану постао дио чувене петорке коју су осим њих двојице чинили и Кемал Маловчић, драгана Мирковић и Шемса Суљаковић, пише Курир.
– Да није било Синана, ја сигурно не бих био у “Јужном ветру”. Синан и Шемса су прије мене већ снимили двије плоче – почео је Миле па наставио:
– Ми пјевамо у Оџаку, а Синан је мене нешто заготивио, имао сам добар ауто, дошао из Америке, ставим га фино у ауто, возим га, баш сам га фино ушушкао. Сјећам се као сад, ми завршимо око два сата и он зове Милета Илића Баса. Ја пјевам добро грчке пјесме, имам тај израз, могу да отпевам тај оријентал. Рекох: “Синане, ја бих снимио нешто с “Јужним ветром” и он зове Милета у два сата ноћу, каже: “Брате, има ја овдје брата Милета, молим те да га доведем у Београд да га чујеш”, каже Миле: “Пошаљи ми плочу”. Ја имао ту плочу “Јорговане”, радио сам с Босанцем и Миле уопште није био заинтересован за мене кад је чуо. Није му се свидео тај мој израз.
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Након тога дошло је до преокрета.
– Касније сам био гост Ханке Палдум овде у Дому синдиката, тад је Миле снимио са Ханком “Нема кајања” и одемо у “Еуридику”, био је неки добар бенд из Новог Сада, свирају грчке пјесме и мени Ханкин муж каже да отпјеван неке грчке. Пјевам грчке пјесме као да сам Грк и ја устанем и отпјевам блок грчких пјесама и Миле одмах каже, тад је становао у Мајке Јевросиме, да дођем сутра у 10. Ја дошао, а он мени “Чашу љубави”, “Ја нећу љепшу”, “Елена”, све хитове одмах и мени се одједном живот промијени. Значи да је Синан ту био осамдесет посто заслужан што сам ја дошао у “Јужни ветар”. Ко зна можда бих сад возио трактор тамо код Дервенте.
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