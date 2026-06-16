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Пар ухваћен како води љубав у џамији: Скандал у Турској

Аутор:

АТВ
16.06.2026 21:51

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Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.
Фото: betül aymergen/Pexels

У граду Коџаели у Турској, мујезин једне историјске џамије, који је стигао на јутарњу молитву, посумњао је да нешто није у реду када је чуо звукове из унутрашњости објекта.

У почетку је помислио да је ријеч о провали, али је преглед снимака са сигурносних камера открио сасвим другачију слику. Према снимцима, мушкарац и жена ушли су у џамију и имали интимне односе унутар вјерског објекта, преноси Прототхема.

Мујезин је одмах обавијестио полицију, која је покренула истрагу. Захваљујући снимцима са надзорних камера, власти су успјеле да идентификују осумњичене и убрзо ухапсе пар.

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Према писању листа Озгур Коџаели, двоје ухапшених је током саслушања изјавило да су се на тај чин одлучили "из разлога повезаних са личним фантазијама и као дио другачијег искуства".

Након што су изведени пред правосудне органе, пуштени су да се бране са слободе уз одређене мере ограничења, док се чека даље разматрање случаја.

(Телеграф.рс)

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Подијели:

Тагови :

Турска

џамија

Сексуални односи

интимни односи

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