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Тешка несрећа на ауто-путу: Обустављен саобраћај према Мостару

Аутор:

АТВ
16.06.2026 20:31

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Расути дијелови аутомобила на путу код Мостара.
Фото: Црна-Хроника

На излазу с аутоцесте А-1 вечерас је дошло до тешке саобраћајне несреће у којој су учествовала два возила, потврђено је из Оперативног центра МУП-а КС.

Несрећа се догодила око 19:45 сати, а одмах након дојаве на мјесто догађаја упућене су полицијске патроле и екипе Хитне медицинске помоћи.

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Због несреће је потпуно обустављен саобраћај у правцу Мостара, док се на овој дионици формирају дуже колоне возила, пише Црна-Хроника.

Из Оперативног центра МУП-а КС за сада нису могли потврдити информације о броју повријеђених особа нити о степену њихових повреда, с обзиром на то да су полицијски службеници и хитне службе још увијек на терену. У току је увиђај.

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Возачима који путују према Мостару савјетује се кориштење алтернативних праваца.

Више информација очекује се накнадно.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Мостар

увиђај

МУП Кантон Сарајево

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