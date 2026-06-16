Тешка несрећа на ауто-путу: Обустављен саобраћај према Мостару

Аутор:АТВ
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На излазу с аутоцесте А-1 вечерас је дошло до тешке саобраћајне несреће у којој су учествовала два возила, потврђено је из Оперативног центра МУП-а КС.
Несрећа се догодила око 19:45 сати, а одмах након дојаве на мјесто догађаја упућене су полицијске патроле и екипе Хитне медицинске помоћи.
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Због несреће је потпуно обустављен саобраћај у правцу Мостара, док се на овој дионици формирају дуже колоне возила, пише Црна-Хроника.
Из Оперативног центра МУП-а КС за сада нису могли потврдити информације о броју повријеђених особа нити о степену њихових повреда, с обзиром на то да су полицијски службеници и хитне службе још увијек на терену. У току је увиђај.
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Возачима који путују према Мостару савјетује се кориштење алтернативних праваца.
Више информација очекује се накнадно.
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