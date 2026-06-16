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Осам повријеђених у тешкој несрећи, међу њима дјеца

Аутор:

АТВ
16.06.2026 18:14

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Осам особа, међу којима и троје дјеце, повријеђено је данас у саобраћајној несрећи код смедеревског села Петријево.

Према незваничним сазнањима до саобраћајне незгоде је дошло када су се сударила два путничка возила, при чему се "фолксваген пасат" полукружно окретао, а на њега је налетела "опел зафира".

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На срећу, нема страдалих, али је повријеђено свих осморо људи колико их је било у ова возила — возач "пасата" и седам особа из "зафире" у којој је било и троје дјеце.

"У питању су, према првим проценама, лакше тјелесне повреде, али због сигурности и спречавања евентуалних озбиљнијих посљедица, троје дјеце је превезено у Београд, у Тиршову ради даље дијагностике и праћења стања", каже извор упућен у истрагу.

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Возач "пасата" је задржан, а на терет му се ставља кривично дјело угрожавања јавног саобраћаја.

(Информер)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

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