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Трагедија која је потресла цијелу Србију: Радник погинуо под мистериозним околностима

Аутор:

АТВ
15.06.2026 22:36

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

На подручју Гаџиног Хана код Ниша у једној фирми погинуо је радник под још увијек неразјашњеним околностима, рекли су из полиције у Нишу.

Како су навели из полиције, случај им је пријављен у 14.30 часова, а надлежни за сада нису саопштили идентитет настрадалог нити друге детаље везане за тај случај.

Из нишке полиције наводе да им је пријављен случај и да су по пријави одмах поступили.

"Добили смо пријаву да је у једној фирми у Гаџином Хану настрадао радник. На лице мјеста изашли су надлежни органи, а тужилаштво је наложило увиђај", рекли су из полиције, преноси Информер.

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Тагови :

Погинуо радник

страдао мушкарац

несрећа

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