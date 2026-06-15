Трагедија која је потресла цијелу Србију: Радник погинуо под мистериозним околностима

Аутор:АТВ
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На подручју Гаџиног Хана код Ниша у једној фирми погинуо је радник под још увијек неразјашњеним околностима, рекли су из полиције у Нишу.
Како су навели из полиције, случај им је пријављен у 14.30 часова, а надлежни за сада нису саопштили идентитет настрадалог нити друге детаље везане за тај случај.
Из нишке полиције наводе да им је пријављен случај и да су по пријави одмах поступили.
"Добили смо пријаву да је у једној фирми у Гаџином Хану настрадао радник. На лице мјеста изашли су надлежни органи, а тужилаштво је наложило увиђај", рекли су из полиције, преноси Информер.
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