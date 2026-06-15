Деминирање Ормуског мореуза трајаће до 50 дана

Аутор:АТВ
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Чишћење Ормуског мореуза од мина може да потраје од 40 до 50 дана да би се осигурала безбједна пловидба, јавио је Ројтерс позивајући се на изворе у западним компанијама за поморску безбједност.
Тек након што мореуз буде очишћен од мина, осигуравајуће куће, бродарски оператери и нафтне компаније сматраће да су воде безбједне за пловидбу.
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Операција чишћења пловног пута трајаће седмицама, а за њу ће бити потребни конвенционални миноловци и напредни подводни дронови.
Вашингтон и Техеран постигли су споразум за који се очекује да ће бити потписан у Женеви 19. јуна.
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(СРНА)
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