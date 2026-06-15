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Деминирање Ормуског мореуза трајаће до 50 дана

Аутор:

АТВ
15.06.2026 22:32

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Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Чишћење Ормуског мореуза од мина може да потраје од 40 до 50 дана да би се осигурала безбједна пловидба, јавио је Ројтерс позивајући се на изворе у западним компанијама за поморску безбједност.

Тек након што мореуз буде очишћен од мина, осигуравајуће куће, бродарски оператери и нафтне компаније сматраће да су воде безбједне за пловидбу.

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Операција чишћења пловног пута трајаће седмицама, а за њу ће бити потребни конвенционални миноловци и напредни подводни дронови.

Вашингтон и Техеран постигли су споразум за који се очекује да ће бити потписан у Женеви 19. јуна.

Замјеник иранског министра спољних послова Казем Гарибабади рекао је да ће током прекида ватре од 60 дана стране разговарати о иранском нуклеарном програму, док ће САД од 15. јуна укинути блокаду иранских лука и обале.

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Осим тога, војне операције на свим фронтовима, укључујући Либан, престаће одмах и трајно.

(СРНА)

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Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

Америка

Вашингтон

Техеран

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