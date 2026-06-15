Метеоролози упозоравају: 2027. би могла бити најтоплија у историји

Аутор:АТВ
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У Тихом океану тренутно се буди климатски поремећај због којег прогностичари већ извлаче застрашујући надимак - "Годзила Ел Нињо". Овај појам постао је популаран током разорног Ел Ниња 2015/2016. године, једног од најснажнијих у историји, пише news.com.au.
Данас, док температуре океана поново дивљају, свјетске метеоролошке агенције са великом сигурношћу најављују повратак овог феномена на насловне стране.
Метеоролози широм планете будно прате тропски Пацифик, а поједина упозорења сугеришу да би предстојећа 2027. могла постати најтоплија година у историји мјерења. Због одложеног ефекта који овај феномен има на атмосферу, стручњаци попут Станфордовог климатског економисте Маршала Берка, али и Свјетска метеоролошка организација (WМО) те британски Met Office, слажу се да нас чека историјски топлотни талас.
Ел Нињо је природни климатски образац који великом делу Аустралије, али и другим дијеловима свијета, доноси екстремне врућине, сушу и повећан ризик од шумских пожара. Овај надолазећи систем стиже након неколико неуобичајено влажних година које је узроковала Ла Ниња.
Климатолози упозоравају да би региони који су недавно патили од поплава могли нагло прећи у потпуно супротну крајност - озбиљан недостатак воде.
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Иако Ел Нињо не гарантује катастрофалну сушу у сваком кутку планете, он драстично повећава изгледе за екстремне температуре. Тајминг је посебно забрињавајући јер се свијет већ налази у фази опасног прегријавања. Према подацима WМО-а, протекла деценија била је најтоплија у историји, а глобалне температуре већ се крећу око 1,5 °C изнад прединдустријских нивоа, преноси Б92.
Научници напомињу да сам Ел Нињо није директна последица климатских промјена; ријеч је о феномену који циклично постоји хиљадама година. Међутим, кључна је разлика у томе што данашњи Ел Нињо стиже у свијет који је већ знатно топлији него пре неколико деценија. То значи да се основни тренд глобалног загревања прибраја природном утицају овог феномена, због чега ће будући удари бити далеко екстремнији.
Хоће ли овај надолазећи талас оправдати надимак "Годзила", тек ћемо видјети јер прогностички модели још увијек варирају у процјенама његове коначне снаге. Ипак, подаци из последњих 70 година јасно показују да су топлотни таласи све чешћи и интензивнији, сезоне пожара све дуже, а океани се загријавају брже него икада прије, закључује news.com.au.
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