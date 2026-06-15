Потписан споразум! Ево када се очекује потпуно отварање Ормуза

Аутор:АТВ
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Aмерички предсjедник Доналд Трамп објавио је да је постигнут споразум са Ираном и да ће САД окончати поморску блокаду те земље. Трамп је, такође, истакао да бродови са нафтом испловљавају из Ормуза.
Са друге стране, из Ирана поручују да је Техеран и даље неповјерљив према САД. Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајев наводи да Иран мора да промијени понашање како би му се укинуле санкције ЕУ.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је споразум са Ираном потписан, као и да ће текст споразума бити објављен након формалног потписивања у петак, додајући да ће Ормуз тада бити потпуно отворен.
Трамп је навео да не зна да ли ће присуствовати церемонији у петак која се очекује у Женеви, али да ће тамо бити потпредсједник САД Џеј Ди Венс.
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"Споразум је потписан, а мореуз је већ дјеломично отворен.У петак ће бити потпуно отворен", рекао је Трамп.
Упитан када ће текст меморандума о разумијевању бити објављен, Трамп је рекао да ће то "вјероватно бити прилично брзо".
Сједињене Државе и Иран потписали су меморандум о разумијевању за рјешавање скоро четворомјесечног рата, рекли неименовани високи амерички званичници, додајући да ће се церемонија потписивања одржати у петак и да ће се бродски саобраћај у Ормуском мореузу постепено повећавати.
Меморандум о разумијевању потписали су предсједник Доналд Трамп и потпредсједник Џеј Ди Венс и предсједник иранског парламента Мохамед Багер Калибаф, рекао је један амерички званичник.
"Видећете значајан пораст саобраћаја у Ормузу, који већ почиње. То ће се временом полако повећавати. Вјероватно се нећемо вратити у нормалу за двије недјеље", рекао је амерички званичник.
Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је данас да су комерцијални бродови, од којих многи са нафтним товарима, почели да пролазе кроз Ормуски мореуз, након што су претходно Сједињене Америчке Државе и Иран постигле споразум који укључује отварање мореуза и уклањање америчке поморске блокаде Ирана.
"Бродови се крећу јужним аутопутем, који је потпуно безбједан, сигуран и беспријекоран. Има и других подручја за пловидбе, такође", написао је Трамп.
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Позивајући се на неименовани ирански извор упознат са детаљима преговора Вашингтона и Техерана, агенција Фарс је пренијела да дио споразума предвиђа да ће Иран дозволити бродовима да пролазе кроз Ормуски мореуз бесплатно "само током 60 дана", што значи да су САД прихватиле принцип увођења царина, осигуравајући само 60-дневно изузеће за Иран.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је раније данас да ће споразум који је постигао са Ираном "на крају обезбиједити да пролаз кроз Ормуски мореуз буде трајно бесплатан".
Трамп је у телефонском интервјуу за Њујорк тајмс истакао поновно отварање тог виталног пловног пута као кључно достигнуће споразума.
Иранско Министарство спољних послова саопштило да Техеран и даље гаји "дубоко неповјерење" према Сједињеним Државама, упркос договореном оквиру усмјереном на окончање рата.
"Нажалост, мора се признати да дубоко неповјерење Ирана према САД произилази из дуге историје недела америчких лидера. САД још увек имају дуг пут пред собом пре него што заслуже поверење иранског народа", рекао је помоћник министра спољних послова Ирана Есмаил Багаи.
Иран мора фундаментално да промени своје понашање прије него што се укину било какве санкције ЕУ, изјавила је предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
"Принцип санкција је да нам је потребна стварна промјена на терену прије него што можемо да размишљамо о њиховом укидању. Санкције су на снази да би промијениле понашање. Ако се понашање мијења вјеродостојно и провјерљиво, онда можете укинути санкције", рекла је Фон дер Лајенова.
/РТС/
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