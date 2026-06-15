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Захарова: Запад с кијевским режимом склепао још једну измишљотину

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АТВ
15.06.2026 16:22

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Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Запад је заједно са кијевским режимом склепао још једну измишљотину, прави фејк: предсједник Француске Емануел Макрон и министар спољних послова Жан-Ноел Баро изнијели су оштре оптужбе поводом пожара у Кијевско-печерској лаври, написала је на Телеграму Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.

Према њиховим ријечима, Кијевско-печерска лавра је наводно била мета удара Оружаних снага Руске Федерације.

"За трен ока су 'утврдили чињенице'. Одједном су се сјетили и статуса објекта светске баштине УНЕСКО-а", нагласила је Захарова.

Додала је да је Министарство одбране Русије саопштило шта се заиста десило.

Наиме, ракета америчког ПВО система "патриот" погодила је комплекс Кијевско-печерске лавре.

"Један од могућих разлога неправилног функционисања овог система могао би бити тај што су западне земље кијевском режиму испоручиле ракете којима је истекао рок употребе", наводи се у саопштењу руског одбрамбеног ресора.

Истовремено, Захарова је указала на то да током свих протеклих година европски политичари нису изговорили ни ријеч о прогону канонске православне цркве у Украјини од стране режима Владимира Зеленског, нити о покушајима преузимања контроле над Кијевско-печерском лавром уз примјену физичког и психолошког насиља.

"Ни статус објекта свјетске баштине УНЕСКО-а, који је, у суштини, изложен пљачкању, на Западу досад никога није бринуо", напоменула је званичница руског МСП-а.

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Истакла је да од њих није било ни трага од саучешћа бројним жртвама терористичких напада режима Зеленског међу цивилним становништвом руских региона, укључујући и погинуле од руку Оружаних снага Украјине у Старобељску.

"Нису рекли ни ријеч ни о нападу, стварном, а не измишљеном, на Музеј одбране Севастопоља. А аутор његовог главног експоната, слике 'Јуриш 6. јуна 1855. године', Франц Рубо, био је француског поријекла, иако је рођен у Одеси и Русију сматрао својом отаџбином", подвукла је Захарова, додавши да о свему томе, о стварним злочинима Зеленског, ни Макрон ни Баро нису изустили ни реч.

"Зато су, не часећи часа, пожурили да створе још један груб фалсификат и упуте оптужбе на рачун Русије. То је, наравно, лакше него признати сопствено саучесништво у убијању цивила", поручила је Захарова и напоменула да у званичном Паризу ни реч није била изговорена ових недјеља о дјеци убијеној у Старобељску, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Украјина

ПВО

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