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ЕУ одобрила 21. пакет санкција против Русије

Аутор:

АТВ
15.06.2026 15:36

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ЕУ одобрила 21. пакет санкција против Русије
Фото: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Европска унија је данас одобрила 21. пакет санкција против Русије који обухвата низ нових рестриктивних мјера против појединаца и ентитета који су повезани са руским војним снагама.

На листу је додато укупно 34 појединца и 47 ентитета повезаних са руским војним и индустријским комплексом, "тајном флотом" танкера за нафту и гас, као и другим субјектима који су повезани са активностима политичког мијешања Русије, преноси Ројтерс.

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- Нова ограничења су одобрена, а министри земаља чланица ЕУ разматрају нови пакет ширих санкција - рекла је у саопштењу висока представница Европске уније за спољну политику и безбједност Каја Калас.

Европска унија је 9. јуна предложила 21. пакет санкција Русији, који се односи превасходно на енергетику, финансије, тржиште криптивалута и трговину.

Уведене су и мјере против лука, аеродрома и рафинерија које учествују у трговини руском нафтом, као и ограничења у продаји ЛНГ танкера Русији.

Поред тога, забрана трансакција односи се и на 31 руску банку, као и на 20 банака, крипто фирми или платформи и трговаца нафтом у трећим земљама.

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Поред тога, на удару санкција је први пут и руско рибарство.

Европска унија је до сада усвојила 20 пакета рестриктивних мјера, при чему се индивидуалне санкције примјењују на око 2.600 појединаца и правних субјеката због војне агресије на Украјину.

Државе чланице ЕУ су прошле недјеље у Бриселу одобриле и санкције "против иранских појединаца и правних лица која су умијешана у кршење слободе пловидбе кроз Ормуски мореуз".

(Танјуг)

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Тагови :

Европска унија

Русија

санкције

Каја Калас

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