ЕУ одобрила 21. пакет санкција против Русије

Аутор:АТВ
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Европска унија је данас одобрила 21. пакет санкција против Русије који обухвата низ нових рестриктивних мјера против појединаца и ентитета који су повезани са руским војним снагама.
На листу је додато укупно 34 појединца и 47 ентитета повезаних са руским војним и индустријским комплексом, "тајном флотом" танкера за нафту и гас, као и другим субјектима који су повезани са активностима политичког мијешања Русије, преноси Ројтерс.
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- Нова ограничења су одобрена, а министри земаља чланица ЕУ разматрају нови пакет ширих санкција - рекла је у саопштењу висока представница Европске уније за спољну политику и безбједност Каја Калас.
Европска унија је 9. јуна предложила 21. пакет санкција Русији, који се односи превасходно на енергетику, финансије, тржиште криптивалута и трговину.
Уведене су и мјере против лука, аеродрома и рафинерија које учествују у трговини руском нафтом, као и ограничења у продаји ЛНГ танкера Русији.
Поред тога, забрана трансакција односи се и на 31 руску банку, као и на 20 банака, крипто фирми или платформи и трговаца нафтом у трећим земљама.
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Поред тога, на удару санкција је први пут и руско рибарство.
Европска унија је до сада усвојила 20 пакета рестриктивних мјера, при чему се индивидуалне санкције примјењују на око 2.600 појединаца и правних субјеката због војне агресије на Украјину.
Државе чланице ЕУ су прошле недјеље у Бриселу одобриле и санкције "против иранских појединаца и правних лица која су умијешана у кршење слободе пловидбе кроз Ормуски мореуз".
(Танјуг)
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