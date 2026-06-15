"Важно што Врховни суд није прихватио захтјев за блажу казну Кујовићу"

Аутор:АТВ
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Након шест година судског поступка, који је окончан правоснажном пресудом, Драговић и Хршум су у заједничкој писаној изјави навели су да њихове ране нису ни мање ни лакше и да ће породице до краја живота носити терет трагедије.
Милош Драговић и Ратко Хршум, очеви Дарија и Данијеле Хршум погинулих у саобраћајној несрећи августа 2020. године, сагласни су да је важно што Врховни суд Републике Српске није прихватио аргументе одбране којима је тражена блажа казна за осуђеног Адмира Кујовића, те поручили да не постоји казна која може надокнадити изгубљене животе њихове дјеце.
"Наши Дадо и Данијела се неће вратити. Њихови синови, Данило и Илија, одрастаће без родитеља. То је казна коју ми издржавамо свакога дана", пише у заједничкој изјави Драговића и Хршума.
У тексту се указује да је током поступка покушавано да се изазове саосјећање према осуђеном због чињенице да је отац двоје малољетне дјеце, али и истиче да је на њих најснажнији утисак оставило питање Кујовићу - да ли је свјестан да је својом бахатом вожњом два дјечака заувијек оставио без родитеља?
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"То питање, можда више од саме пресуде, подсјећа шта је суштина ове трагедије. Иза судских списа и правних формулација остали су угашени животи наше дјеце, два дјечака који одрастају без мајке и оца и породице које више никада неће бити исте", пише у заједничкој изјави Драговића и Хршума.
Очеви Дарија и Данијеле Хршум наглашавају да никада нису тражили освету, већ да правда покаже да жртве нису само имена у судским предметима и да се не заборави вриједност људског живота.
Они су захвалили свим људима који су им током протеклих година пружали подршку и истакли да ће наставити да живе са успоменом на Дарија и Данијелу.
"Наставићемо да живимо са успоменом на нашег Дарија и нашу Данијелу, чувајући их у срцу док смо живи", порука је из заједничке изјаве Драговића и Хршума.
Саобраћајна несрећа у којој су погинули супружници Дарио и Данијела Хршум догодила се 11. августа 2020. године на магистралном путу Љубогошта–Пале, у мјесту Каловита брда.
Окружни суд у Источном Сарајеву првобитно је у мају 2022. године осудио Кујовића на осам година затвора због кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја, али је Врховни суд Републике Српске у августу 2024. године укинуо пресуду и предмет вратио на поновно суђење.
У поновљеном поступку Окружни суд је у новембру 2025. године поново изрекао казну од осам година затвора, а Врховни суд Републике Српске је у јуну ове године одбио жалбе одбране и тужилаштва, чиме је пресуда постала правоснажна.
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