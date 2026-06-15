За Народну и универзитетску библиотеку Српске 430 књига

Аутор:АТВ
Коментари:0
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бањалуци добиће сутра 430 књига, међу којима су значајна дјела савремене и историјске књижевне грађе, које у оквиру акције "Култура нас спаја, књига уједињује" додјељује Представништво Српске у Србији.
Књиге ће у 12.00 часова у Бањалуци уручити шеф Представништва Српске у Србији Млађен Цицовић, који ће се том приликом састати са директором Библиотеке Љиљом Петровић Зечић, најављено је данас из Представништва.
Ова донација представља наставак дугогодишње успјешне сарадње Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске и Представништва Републике Српске у Србији.
Међу поклоњеним издањима су књиге објављене у издању Представништва Републике Српске у Србији или у којима се Представништво појављује као суиздавач, а дио донираног фонда биће прослијеђен матичним библиотекама широм Републике Српске.
Република Српска
Влада Републике Српске: За бесплатне уџбенике око 16 милиона КМ
Представништво Републике Српске у Србији до сада је донирало више од 12.000 књига у више од 25 библиотека широм Србије, а акција "Култура нас спаја, књига уједињује" биће настављена током јуна, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
1 седм0
Република Српска
1 мј8
Друштво
1 мј0
Градови и општине
1 мј0
Најновије
16
07
16
04
15
50
15
48
15
40
Тренутно на програму