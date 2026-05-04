Несвакидашња прича требињског комуналца који не иде никуда без књиге

Бојан Носовић
04.05.2026 19:28

Требињски комуналац Горан Јанковић чита књигу у парку.
Фото: АТВ

Требињски комуналац Горан Јанковић, када у рукама не држи метлу и лопату онда држи књигу. Умјесто у кафићу Горан паузу проводи читајући у библиотеци или парку

А када га питате ко је, одговара:

"Један мали човјек, трудим се да сваки дан неке своје мале побједе да изгурам. Ево сада сам с посла види се на мени, сишао са смећаре, радим у комуналном", казао је Горан Јанковић.

Чим је сишао са смећаре стигао је у требињско царство наслова.

"Ја сам мало и овисник о књигама, стално морам да имам књигу то ме некако и смирује и опушта", додао је Јанковић.

Горан је један од Требињаца са највише прочитаних књига кажу за АТВ у требињској Библиотеци. Увијек му се обрадују.

"Горан је особа која воли библиотеку, која воли књиге и која се разумије у књижевност , чита различите жанрове и заиста бира квалитетно штиво. Нама је највеће задовољство што неко таквог читалачког укуса и са толико прочитаних књига увије нађе наслов за себе на Народној библиотеци", истиче библиотекар Весна Ђурић.

Седмично овај младић прочита и по неколико књига, у зависности од штива а чита каже све. На свој посао комуналца посебно је поносан.

"Не знам колико је то нормално али ја баш волим овај посао, поносан сам на њега и некако је то у мом свијету једна велика мисија, обављам нешто корисно и баш сам задовољан, рјешавамо неке проблеме", рекао је Горан Јанковић.

Ти проблеми се очигледно успјешно рјешавају, колико је тешко најбоље зна Горан и његове колеге. Осим књиге, овај вриједни човјек воли и планинарење и бициклизам. Бавио се и фотографијом.

