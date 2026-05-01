Титова пећина у Дрвару: Некада међу најпознатијим дестинацијама

Аутор:Инес Ђанковић
Пећина, мој Тито и ја, тако за АТВ прича Мирослава Галић која већ 17 година ради у сувенирници на улазу у Титову пећину у Дрвару. Каже да Титову пећину и два музеја обилазе највише људи из бивше Југославије, вођени путем АВНОЈА. Предњаче Словенци.
Неки сврате успут, али је више оних који долазе по дјелић историје и да евоцирају сјећања.
"Вјерујте, ко уђе на ову капију, ко дође у посјету Титовој пећини да су то углавном људи већином на годишњем одмору. Самим тим опуштени, весели. И шта је интересантно углавном познају историју. Хоћу рећи познају и дио ове приче. Она је таква каква јесте историјски значајна. Ту сам ја само да ето некада освјежим нека сјећања и слично", рекла је Мирослава Галић, радник у сувенирници.
Магистрални пут који води ка мору до пећине доведе и путнике који нису имали намјеру да је посјете, али не желе ни да прођу, а да не закораче у историју. Некадашња навика да се на путу ка мору пауза направи код Титове пећине остала је и данас.
Ноћ уочи десанта Јосип Броз Тито је поводом свог рођендана организовао пријем у Дрвару. Задесио се у пећини током њемачког напада и ту и остао.
Јосип Броз Тито и Врховни штаб боравили су у пећини 25.маја 1944. године. Провели су ноћ у овој пећини уочи самог десанта на Дрвар, али и дио дана током трајања десанта. Након чега су евакуисани.Титова пећина у Дрвару била је једна од најпознатијих туристичких дестинација у бившој Југославији.
Историја пише да су 25. маја, рано ујутру небо над Дрваром прекрили падобранци и једриличари, те да је услиједило бомбардовање. Ниједна значајнија партизанска јединица није се у том моменту налазила у Дрвару, прича за АТВ Драгаш Душан, који нас је као добар домаћин провео кроз музејски комплекс. Тита су, каже, у првим сатима бранили дијелови пратећег батаљона Врховног штаба и домаће становништво.
"Можемо рећи да пећина има заиста симболички значај. Пећина представља симбол отпора, симбол антифашистичке борбе.Треба истаћи да је Дрвар током Другог Свјетског рата био један од центара антифашистичке борбе и можемо рећи да је због тога Дрвар претрпио огромна људска и материјална разарања. А да није било ове пећине вјероватно би догађаји који су услиједили, да су Нијемци ухватили Тита, преокренули историју у неком сасвим другом смјеру", рекао је Драгаш Душан, стручно лице у музеју.
Титова пећина свједочи о времену по којем су Дрварчани познати и стављени на свјетску мапу, истиче начелник општине. Дрвар је у процесу регистрације сопствене туристичке заједнице. Имају Титову пећину, Историјски и етно музеј и друге садржаје које могу да понуде туристима. Нешто ипак недостаје.
"Дрвару поред туристичких потенцијала недостаје један адекватан савремени пословни објекат који ће бити мјерљив према стандардима 21 вијека како би употпунили и успјели повезати комплетну туристичку понуду, јер ми имамо проблем што нам се туристи који данас дођу, обиђу рецимо Титову пећину и не задржавају се", рекла је Душица Рунић, начелник Дрвара.
Ради се на пројектној документацији и добијању сагласности за градњу објекта у непосредној близини Титове пећини који ће донијети економски бенефит општини и комплетан ужитак туристима, порука је начелника. До предаха у новом објекту, турисити из Дрвара могу да понесу сувенире о Титу и његовој пећини, али и надалеко познату дрварску дрењу.
