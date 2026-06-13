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"Српска има визију и снагу": Додик о изградњи ауто-пута Брчко–Бијељина

Аутор:

АТВ
13.06.2026 21:03

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Ауто-пут Брчко-Бијељина конференција
Фото: X/Milorad Dodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Република Српска поносна што може да реализује велике пројекте, попут изградње ауто-путева.

Додик је на свом званичном Икс налогу истакао да је почетак радова на дионици Брчко–Бијељина јасан показатељ потенцијала и јасне стратегије којом се Српска води.

"Дионица Брчко–Бијељина, чију смо изградњу започели јуче, најбољи је доказ да Српска има визију, снагу и капацитет да реализује капиталне инвестиције од стратешког значаја за свој развој", поручио је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Ауто-пут

Брчко-Бијељина

Република Српска

Аутопутеви Републике Српске

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