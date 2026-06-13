"Српска има визију и снагу": Додик о изградњи ауто-пута Брчко–Бијељина

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Република Српска поносна што може да реализује велике пројекте, попут изградње ауто-путева.
Додик је на свом званичном Икс налогу истакао да је почетак радова на дионици Брчко–Бијељина јасан показатељ потенцијала и јасне стратегије којом се Српска води.
Република Српска је поносна што може да реализује велике пројекте, попут изградње ауто-путева. Дионица Брчко–Бијељина, чију смо изградњу започели јуче, најбољи је доказ да Српска има визију, снагу и капацитет да реализује капиталне инвестиције од стратешког значаја за свој… pic.twitter.com/QrwuZUPP51— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 13, 2026
"Дионица Брчко–Бијељина, чију смо изградњу започели јуче, најбољи је доказ да Српска има визију, снагу и капацитет да реализује капиталне инвестиције од стратешког значаја за свој развој", поручио је Додик на Иксу.
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