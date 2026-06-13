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"Битка на Сутјесци доказала антифашистичку традицију српског народа"

Аутор:

АТВ
13.06.2026 17:12

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"Битка на Сутјесци доказала антифашистичку традицију српског народа"

Битка на Сутјесци није била само војна битка, већ борба за право на живот, достојанство и будућност српског народа који је кроз историју много пута показао да слободу сматра највећом вриједношћу, а фашизам највећим злом 20. вијека, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Српски народ поднио је највећу жртву током ове битке, јер је хиљаде српских бораца и цивила положило своје животе у борби против фашизма, остављајући иза себе славни примјер храбрости, јунаштва и поноса који траје и данас", изјавио је Додик за Срну поводом 83 године од ове једне од најтежих битака на подручју бивше Југославије у Другом свјетском рату.

Додик је истакао да су многи од ових храбрих јунака били младићи, патриоте, који су, вођени љубављу према свом народу и слободи, а против јарма и окупатора, кренули у готово немогућу борбу против много надмоћнијег непријатеља, свјесни да можда никада неће вид‌јети своје породице и родна огњишта, преноси Срна

Он је додао да је наредбу о припреми и вођењу ове операција њемачка команда, заједно са домаћим издајницима, донијела баш на крсну славу, на Ђурђевдан, 6. маја 1943. године, како је то било и у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату када су највеће покоље припадници такозване Армије БиХ извршили управо на велике православне празнике.

"Битка на Сутјесци, вођена у мају и јуну 1943. године, представља једну од најтежих и најславнијих битака Другог свјетског. На падинама Зеленгоре, Маглића и у долини ријеке Сутјеске вођена је борба за опстанак и за своја огњишта. Тада су исписане славне странице српске историје, невјероватног јунаштва, жртве и одлучности да се сачува слобода припадника партизанског покрета, међу којима је био највећи број Срба", нагласио је Додик.

Према његовим ријечима, окупатор је ангажовао огромну људску и војну машинерију, уз сталну подршку авиона. Бројчано су, каже Додик, били много надмоћнији јер је у овој операцији било више од 120.000 војника, међу којима су осим Нијемаца, били Италијани, Бугари и снаге НДХ.

​Наспрам њих, додао је, стајало је око 22.000 бораца, који су са собом водили и око 4.000 рањеника и болесника, од којих су многи боловали од тифуса.

​"​Борбе су се водиле на тешком и непроходном терену кањона ријека Пиве и Сутјеске, те планина Вучева, Маглића и Зеленгоре. Борци су били гладни, исцрпљени, без довољно муниције, суочени са константним бомбардовањем из ваздуха.

​У овим пакленим условима, српски народ из уже Србије, Црне Горе, БиХ, Like, Кордуна и Далмације показао је невјероватан борбени морал и спремност на жртву зарад слободе и живота будућих генерација", истакао је Додик, додавши да је након мјесец дана крвавих борби битка на Сутјесци окончана 15. јуна.

Он је оцијенио да Сутјеска остаје трајни симбол непоколебљивости, страдања и јунаштва српског народа, мјесто гд‌је су храброст и понос побиједили страх, а жеља за слободом постала јача од смрти.

"Ова битка је прерасла у мит о надљудском отпору у којем је српски народ поднио највећу жртву како би сломио обруч фашистичког окупатора. Осим за српски народ у цјелини, битка на Сутјесци је од посебног значаја и за Републику Српску, јер је још једном доказала нашу антифашистичку традицију и жртву коју смо поднијели у Другом свјетском рату у борби за слободу", закључио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Битка на Сутјесци

страдање Срба

Антифашистичка борба

бивша Југославија

Армија БиХ

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