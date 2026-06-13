"Програм развоја Републике до 2030. најбоља програмска визија Српске"

Аутор:АТВ
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Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је програм развоја Републике Српске до 2030. године, који је понудила ова странка, најбоља програмска визија Српске.
Додик је истакао да су поносни на тај програм, у којем постоји политичка процјена о томе на који начин ће се кретати наше друштво.
Он је навео да је данашња сједница Главног одбора Актива жена СНСД-а била посвећена анализи рада и припремама за изборе.
"Ми смо партија која улази у извјесну побједу на свим нивоима, и за појединачне функције за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ и за парламентарне нивое који се бирају", рекао је Додик.
Жељка Цвијановић @Cvijanovic_Z се својим радом, искуством и одговорношћу наметнула као избор за српског члана Предсједништва БиХ. Моја намјера је да је предложим као кандидата СНСД-а, а коначну одлуку донијеће органи странке.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 13, 2026
Данас смо на сједници Главног одбора Актива жена… pic.twitter.com/bdLIcyBdMJ
Он је истакао да ова партија окупља жене не само на важним и одговорним функцијама и мјестима него све оне који желе да ангажманом дају допринос стабилности и развоју друштва.
Додик је истакао да су данас на сједници Главног одбора Актива жена још једном потврдили да су жене једна од највећих снага политике странке и друштва, преноси Срна
"Њихова енергија, знање и посвећеност су важан ослонац развоја Републике Српске", навео је Додик.
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