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"Програм развоја Републике до 2030. најбоља програмска визија Српске"

Аутор:

АТВ
13.06.2026 15:02

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Милорад Додик лидер СНСД-а
Фото: Instagram/Milorad Dodik

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је програм развоја Републике Српске до 2030. године, који је понудила ова странка, најбоља програмска визија Српске.

Додик је истакао да су поносни на тај програм, у којем постоји политичка процјена о томе на који начин ће се кретати наше друштво.

Он је навео да је данашња сједница Главног одбора Актива жена СНСД-а била посвећена анализи рада и припремама за изборе.

"Ми смо партија која улази у извјесну побједу на свим нивоима, и за појединачне функције за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ и за парламентарне нивое који се бирају", рекао је Додик.

Он је истакао да ова партија окупља жене не само на важним и одговорним функцијама и мјестима него све оне који желе да ангажманом дају допринос стабилности и развоју друштва.

Додик је истакао да су данас на сједници Главног одбора Актива жена још једном потврдили да су жене једна од највећих снага политике странке и друштва, преноси Срна

"Њихова енергија, знање и посвећеност су важан ослонац развоја Републике Српске", навео је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Политичка странка

Република Српска

Предсједништво БиХ

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