Додик са Пољанским: Потврда пријатељства Српске и Русије

Аутор:АТВ
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Предсједник Милорад Додик рекао је да му је била изузетна част да угости у Бањалуци сталног представника Руске Федерације при ОЕБС-у Дмитрија Пољанског чија посјета представља још једну потврду снажних пријатељских веза и међусобног поштовања Републике Српске и Русије.
Додик је навео да су овом приликом разговарали о питањима од значаја за Републику Српску, регион и међународне односе.
"Током разговора размијенили смо мишљења о актуелним политичким питањима, положају Републике Српске и изазовима с којима се суочава", навео је Додик на Иксу.
Била ми је изузетна част угостити у Бањaлуци сталног представника Руске Федерације при ОЕБС-у, господина Дмитрија Пољанског и разговарати о питањима од значаја за Републику Српску, регион и међународне односе. — Милорад Додик (@MiloradDodik) June 13, 2026
Његова посјета представља још једну потврду снажних пријатељских… pic.twitter.com/C2VbBTiU6z
Он је додао да посјета Пољанског представља још једну потврду снажних пријатељских веза и међусобног поштовања које Република Српска и Руска Федерација традиционално његују.
Додик је нагласио да Република Српска веома цијени принципијелан став Руске Федерације у међународним институцијама, као и чињеницу да је у Савјету безбједности УН увијек била глас поштовања међународног права, Дејтонског мировног споразума и права српског народа.
"Увијек ћемо цијенити пријатеље који су били уз Републику Српску када је то било најважније. Увјерен сам да ће и ова посјета допринијети даљем јачању наших односа на обострано задовољство", навео је Додик.
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