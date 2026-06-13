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Додик са Пољанским: Потврда пријатељства Српске и Русије

Аутор:

АТВ
13.06.2026 13:51

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Додик са Пољанским: Потврда пријатељства Српске и Русије
Фото: X / Milorad Dodik

Предсједник Милорад Додик рекао је да му је била изузетна част да угости у Бањалуци сталног представника Руске Федерације при ОЕБС-у Дмитрија Пољанског чија посјета представља још једну потврду снажних пријатељских веза и међусобног поштовања Републике Српске и Русије.

Додик је навео да су овом приликом разговарали о питањима од значаја за Републику Српску, регион и међународне односе.

"Током разговора размијенили смо мишљења о актуелним политичким питањима, положају Републике Српске и изазовима с којима се суочава", навео је Додик на Иксу.

Он је додао да посјета Пољанског представља још једну потврду снажних пријатељских веза и међусобног поштовања које Република Српска и Руска Федерација традиционално његују.

Додик је нагласио да Република Српска веома цијени принципијелан став Руске Федерације у међународним институцијама, као и чињеницу да је у Савјету безбједности УН увијек била глас поштовања међународног права, Дејтонског мировног споразума и права српског народа.

"Увијек ћемо цијенити пријатеље који су били уз Републику Српску када је то било најважније. Увјерен сам да ће и ова посјета допринијети даљем јачању наших односа на обострано задовољство", навео је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Дмитриј Пољански

Република Српска

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