Аутор:АТВ
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Запад покушава да прекине сваку комуникацију између Срба и Русије, НАТО и ЕУ су на истој страни, а српском народу нимало неће користити интеграција у Унију, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик за ТАСС.
Додик је појаснио да је ЕУ буквално окружила Србију и Републику Српску, наводећи и да су све њене чланице Хрватска, Мађарска, Румунија, Бугарска, Грчка, Италија и чланице НАТО-а.
"Истовремено покушавају да увуку Црну Гору и Албанију у Европску унију. И тај процес ће се вероватно убрзати. То нас чини изолованим острвом, са којег могу лако да прекину све комуникације", појаснио је Додик.
Он је рекао да су Срби емотивно везани за Русију, да су то братски народи, који дијеле исте коријене.
"Али њима се то не свиђа, виде нашу блискост са Русима, па зато упорно покушавају да укину и Србију и Републику Српску, и тако ријеше питање наводног руског утицаја", оцијенио је Додик.
Указао је и да застарјеле европске елите нису изгубиле своје милитантне намјере да трансформишу ЕУ у војни савез, а не у политичку унију, и да стога тренутно одржавају јасан циљ - стварање стратешких упоришта за притисак на Русију.
Он је нагласио да Европљани настављају да ратују против Русије преко Украјине, оцијенивши да би Кијев одавно био поражен да није било ратоборних намјера ЕУ и њених застарјелих елита, које покушавају да ЕУ претворе у војни савез умјесто у политичку унију.
"Зато сада покушавају да прошире свој утицај на Молдавију, Јерменију и друга подручја", сматра Додик.
Додао је да је њихов циљ очигледно да имају стратешка упоришта како би извршили притисак на Русију и, генерално, источни правац.
Он је навео да Европљани разумију да ће излазак из ове кризе бити тежак и стога траже рјешење кроз милитаризацију.
Оцијенио је и да је напад на Старобилск, који су планирали Кијев и Европљани, имао циљ да изазове талас незадовољства у Русији.
"Надали су се да ће изазвати талас незадовољства у Русији. Ово је потпуно перверзан начин размишљања. Другим ријечима, убили су се и покушали да кривицу пребаце на неког другог", прокоментарисао је Додик.
Додик је оцијенио и да ЕУ није жељела да бивши њемачки канцелар Герхард Шредер преговара са Русијом, оцијенивши да је шефица спољне службе ЕУ Каја Калас неспособна жена изабрана на ову функцију у тако тешким временима.
"То је катастрофа за Европу. Немам ништа против жена; међу њима видимо неке веома успјешне политичаре. Али Каја Калас свакако није успјешна", оцијенио је Додик.
Он сматра да је Шредер добар преговарач, добар посредник за правилно представљање позиције Русије у Европи.
"Било би занимљиво чути га како каже да су европске политике претходних година биле погрешне и да је њемачка економија доживјела колапс због њих", рекао је Додик, а преноси Срна.
Према његовим ријечима, Европа је тренутно у понижавајућем положају, одбацујући односе са Кином и Русијом.
Он је става и ДА Русија не би требало превише да вјерује у наводно добре намјере Њемачке и њемачког бизниса, док Берлин наставља да спроводи курс милитаризације.
Навео је да је прилично тешко у потпуности вјеровати намерама западних земаља и њихових предузетника у односу на Русију, будући да они, "заправо, имају лош став" и "у свим њиховим поступцима постоји извесна лаж".
"То смо видјели на примјеру претходно потписаних Минског и Дејтонског споразума — Запад их је очигледно прекршио", констатовао је Додик.
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