Дарко Младић: Наступ БиХ у УН потврдио да механизам жели да мучи генерала Младића

Аутор:АТВ
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Наступ представнице БиХ на данашњој сједници Савјета безбједности УН у Њујорку потврдио је да је мучење циљ непуштања генерала Ратка Младића из хашког Механизма на лијечење, рекао је Срни генералов син Дарко Младић.
Дарко Младић истиче да је представница БиХ експлицитно рекла оно што предсједница Механизма Грасијела Гати Сантана ради, али не жели да отворено каже и оцјењује да је "очигледно да су у координацији".
Како напомиње, на прошлој сједници Савјета безбједности су направили гаф када су тражили да се на генерала Младића не односе Менделина правила, а на овој су се декларативно понашале као судије које треба да кажу да ли се та правила поштују или не, у намјери да исправе претходни гаф.
"Али у суштини јасно су показале да је мучење циљ ове ситуације у којој га у овако тешком здравственом стању тамо држе. И она је то експлицитно рекла. То је разлог зашто га не пуштају и под чијим утицајем се налази председница суда", закључио је Дарко Младић.
Он сматра да ова сједница Савјета безбједности УН ништа специјално не може да промијени када су у питању права генерала Младића, јер је предсједник суда Сантана и даље та која има дискреционо право да донесе одлуку хоће ли он бити пуштен на лијечење или неће.
Тако ће бити до 30. јуна када се, како напомиње, завршава продужени мандат Механизма и када ће се видјети ко ће бити предсједник Механизма, да ли остаје Сантана или долази неко други, и који ће бити задаци, капацитет и буџет Механизма.
Дарко Младић наводи да су представници хашког Механизма данас покушали да представе стратегију према којој би предали неке своје функције и наставили да постоје, али да је из излагања чланица Савјета безбједности очигледно да су у току преговори о гашењу Механизма.
"Очигледно је да су преговори између главних актера у току, али оно што је јасно јесте да Механизам фактички треба да буде угашен, иако тужилац и судија покушавају да направе минимално језгро које ће остати да би и даље могли да функционишу како они замишљају", каже Дарко Младић.
Он не вјерује да ће манипулаторски и скандалозан наступ представнице БиХ са помињањем Сребренице, бити пресудан за коначан став чланица Савјета безбједности.
"Интересантно је да, иако је БиХ састављена од три конститутивна народа, имамо амбасадора који представља само један народ, врши дискриминацију између жртава. Као што је суд извршио дискриминацију жртава, тако и они немају никакву перцепцију да постоје и друге жртве у БиХ осим њихових", рекао је Дарко Младић.
Када је питању положај генерала Младића, његов син поручује да докле год је жив, има наде.
"Важно је да је мој отац жив, без обзира што је у тако тешкој ситуацији. Док је жив, постоји нада да ћемо ипак да се изборимо за његова права", закључио је Дарко Младић.
Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
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