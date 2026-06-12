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Дарко Младић за АТВ: Генерал је јако лоше, не може да говори

Аутор:

АТВ
12.06.2026 15:30

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Дарко Младић за АТВ: Генерал је јако лоше, не може да говори
Фото: ATV

Генерал Ратко Младић је јако лоше и све иде у лошем правцу, рекао је за АТВ Дарко Младић, син генерала Ратка Младића.

"Данас смо се чули, јако је лоше. Не може да говори, све то иде у јако лошем правцу", каже Дарко Младић.

Он каже да ће ускоро опет ићи да посјети генерала.

"План је да идем са сином, вјероватно сљедеће недјеље зависно од обавеза на које не могу утицати. Ако не сљедеће, она оне тамо", рекао је Младић.

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Тагови :

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генерал Ратко Младић

Дарко Младић

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