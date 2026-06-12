Минић: Не постоји друга институција осим Хага која у притвору држи људе тешког здравственог стања

Аутор:АТВ
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Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да, осим Хашког трибунала, не постоји друга институција на земаљској кугли која у притвору држи човјека чије је здравствено стање тешко, као што је то случај са генералом Ратком Младићем.
"То говори о односу према нама и говори о томе зашто је Трибунал и формиран, ко се налази у његовим казаматима и коме је досуђено највише година", рекао је Минић новинарима у Бијељини.
Србија је најавила да ће на сједници Савјета безбједности УН о раду хашког Механизма истаћи случај генерала Ратка Младића јер питање његовог здравственог стања превазилази сваки политички или правни аспект и тиче се, прије свега, поштовања основних људских права.
Република Српска
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Генерал Младић је 10. априла имао први, а 2. маја још један мождани удар, након чега му се здравствено стање додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.
Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.
Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
/СРНА/
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