Каран честитао Путину Дан Русије: Историјске везе наших народа - одраз блискости

Аутор:АТВ
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је честитку предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину поводом 12. јуна – Дана Русије.
"У име грађана Републике Српске и у своје име, Вама и братском народу Руске Федерације најсрдачније честитам 12. јун – Дан Русије."
Историјске везе између наших народа одраз су блискости која се огледа у изузетом нивоу свеукупне сарадње Републике Српске и Русије.
Изражавам искрену захвалност Руској Федерацији за сталну подршку коју указује Републици Српској и вјерујем да ћемо у наредним годинама наставити развијати стратешку сарадњу. Уз искрене жеље за даљи напредак Руске Федерације упућујем Вам изразе дубоког поштовања - наведено је у честитки предсједника Републике Српске.
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