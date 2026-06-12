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Каран честитао Путину Дан Русије: Историјске везе наших народа - одраз блискости

Аутор:

АТВ
12.06.2026 12:27

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Руски предсједник Владимир Путин, у првом плану лијево и предсједник Републике Српске Синиша Каран, улазе у салу за разговоре у Великом Кремљовском дворцу током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату, у Москви, у суботу, 9. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Maxim Shipenkov (POOL)

Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је честитку предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину поводом 12. јуна – Дана Русије.

"У име грађана Републике Српске и у своје име, Вама и братском народу Руске Федерације најсрдачније честитам 12. јун – Дан Русије."

Историјске везе између наших народа одраз су блискости која се огледа у изузетом нивоу свеукупне сарадње Републике Српске и Русије.

Изражавам искрену захвалност Руској Федерацији за сталну подршку коју указује Републици Српској и вјерујем да ћемо у наредним годинама наставити развијати стратешку сарадњу. Уз искрене жеље за даљи напредак Руске Федерације упућујем Вам изразе дубоког поштовања - наведено је у честитки предсједника Републике Српске.

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Тагови :

Синиша Каран

Владимир Путин

Русија

Република Српска

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