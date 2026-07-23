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Иран упозорио Лондон: Свако база ће бити легитимна мета!

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 17:53

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Иран упозорио Лондон: Свако база ће бити легитимна мета!
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Иранска Револуционарна гарда (ИРГЦ) упозорила је у четвртак да ће свака британска војна база коју Сједињене Америчке Државе буду користиле за нападе на Иран постати легитимна мета.

Они су оптужили Велику Британију за значајну улогу у недавним америчким и израелским војним операцијама.

У саопштењу ИРГЦ наводи да су Сједињене Америчке Државе недавно користиле бомбардере Б-1 који су полијетали из британске ваздушне базе РАФ Ферфорд, након што су ратни бродови распоређени у Индијском океану исцрпили залихе крстарећих пројектила.

"Свака база која се користи за агресију на иранску територију за нас је легитимна мета", поручили су из ИРГЦ-а.

Истовремено су упозорили Велику Британију да додатно не погоршава свој досадашњи учинак, оптужујући Лондон да је један од главних креатора нестабилности на Блиском истоку те да је имао једну од највећих улога у недавним америчким и израелским нападима на Иран.

Куповање времена

ИРГЦ је раније саопштио да је извео напад на америчку јединицу за електронско ратовање у ваздушној бази Ал-Удеид у Катару те да је оштетио контролни торањ за управљање ваздушним саобраћајем у тој бази.

У саопштењу се такође оптужује Вашингтон да позивима на обнову преговора настоји купити вријеме како би обновио своје војне капацитете прије наставка напада, уз поруку да Техеран неће дозволити САД-у да искористи, како је наведено, обмањујућа примирја.

Напетости у регији

Напетости у регији и даље су високе откако су Сједињене Америчке Државе и Израел у фебруару покренули заједничку војну офанзиву против Ирана. Техеран је одговорио ракетним и нападима беспилотним летјелицама на Израел и америчке војне циљеве широм Залива.

Иако су двије стране прошлог мјесеца, уз посредовање Пакистана, потписале меморандум о разумијевању с циљем окончања сукоба, тензије су прошле седмице поново ескалирале због Хормушког мореуза, што је довело до нове размјене напада и обновљених америчких пријетњи војном акцијом против Ирана.

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Тагови :

Револуционарна гарда

Иран

Велика Британија

Америка

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