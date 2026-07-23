Штета изазвана земљотресима процијењена на преко 19 милијарди долара

Аутор:АТВ редакција
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Два земљотреса која су потресла Венецуелу 24. јуна изазвала су директну штету од 19,6 милијарди долара, али би трошкови обнове могли да буду двоструко већи, саопштила је Свјетска банка.
Катастрофа се догодила у вријеме када су социоекономски услови већ били несигурни, са стопом сиромаштва вишом од 76 одсто, наводи се у саопштењу.
Око 7,9 милиона људи напустило је земљу од 2015. године.
"Земљотрес је изазвао директну штету од 19,6 милијарди долара, што је запањујућа цифра за сваку економију и она захтијева координисан одговор", изјавила је Сусана Кордеиро Гера, потпредсједник Свјетске банке за латинску Америку и Карибе.
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Процјена не укључује директне економске губитке, при чему се очекује да ће понуда радне снаге бити смањена за један одсто ове године, преноси Срна.
Према подацима Владе, у земљотресима магнитуде 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале погинуло је око 5.000 људи.
Уништене су стамбене зграде, инфраструктура и остале зграде у сјеверним дијеловима земље, укључујући главни град Каракас.
Влада процјењује да је повријеђено близу 17.000 људи, а да је око 18.000 остало без крова над главом.
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