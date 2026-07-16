Број жртава у Венецуели не престаје да расте

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Број жртава у земљотресима у Венецуели порастао је на 4.829, објавио је предсједник скупштине Хорхе Родригез.
Број повријеђених у земљотресима остао је непромијењен, 16.740, док је 17.907 људи остало без крова над главом.
Два земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили пријестоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира, преноси DW.com
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
57
11
52
11
50
11
38
11
32
Тренутно на програму