Logo

Број жртава у Венецуели не престаје да расте

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 07:25

Коментари:

0
Јолимар Торес, лијево, плаче након што су она и остали чланови породице пронашли тијело њене кћерке, које су сами извукли из рушевина зграде срушене у земљотресу у Ла Гуаири, у Венецуели, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Број жртава у земљотресима у Венецуели порастао је на 4.829, објавио је предсједник скупштине Хорхе Родригез.

Број повријеђених у земљотресима остао је непромијењен, 16.740, док је 17.907 људи остало без крова над главом.

Два земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили пријестоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира, преноси DW.com

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес Венецуела

Хорхе Родригез

жртве земљотреса

преминули

Ла Гваира

Коментари (0)

Више из рубрике

На фотографији је ЦН торањ у Торонту, док је дим од шумских пожара прекрио град, у сриједу, 15. јула 2026. године.

Свијет

У Торонту најзагађенији ваздух на свијету

4 ч

0
Џеј Ди Венс на преговорима с Ираном

Свијет

Венс поручио Израелцима: "Носите се дођавола!"

4 ч

0
Контроверзна одлука: Власти наредиле масовну провјеру и уклањање књига из школа

Свијет

Контроверзна одлука: Власти наредиле масовну провјеру и уклањање књига из школа

5 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Наставићемо нападе на Иран док не пристану на споразум

5 ч

0

  • Најновије

11

57

Породила се Анастасија Ражнатовић: Успјешно скривала трудноћу

11

52

Застрашујући призор код обале Црне Горе: Снимљена огромна ајкула!

11

50

Украјина добила новог премијера! Корецки на челу Владе

11

38

Познато стање мотоциклисте из Лакташа који је повријеђен у удесу у Александровцу

11

32

Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима