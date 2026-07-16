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Контроверзна одлука: Власти наредиле масовну провјеру и уклањање књига из школа

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 06:59

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Контроверзна одлука: Власти наредиле масовну провјеру и уклањање књига из школа
Фото: Tanjug / AP / Dar Yasin

Власти у Кашмиру, регији под индијском управом, издале су свеобухватну наредбу свим образовним институцијама да прегледају књиге због „неприкладног и непожељног“ садржаја.

Овај потез одмах је изазвао оштре расправе о томе ко заправо обликује историју ове турбулентне регије унутар школских учионица.

Директива, која је издата прошле седмице, налаже школама, факултетима, универзитетима и центрима за подучавање да детаљно провјере сав објављени материјал у својим просторијама.

То укључује не само школске уџбенике, већ и истраживачке радове те академске тезе.

Тражи се садржај који би могао кршити „вјерска осјећања, законе, образовне вриједности и утврђене норме“, а институције су дужне властима пријавити све књиге које сматрају неприкладним.

Док званичници и локална администрација инсистирају на томе да се не ради о ограничавању слободе читања, критичари у томе виде класичан покушај цензуре. Власти тврде да је циљ искључиво уклањање материјала који је чињенично нетачан, незаконит или који на било који начин „промовише, велича, легитимизује или оправдава тероризам, насилни екстремизам, сецесионизам и радикализацију“.

С друге стране, опозиционе странке, академици и студенти једногласни су у оцјени да је ово директан напад на академску слободу и покушај брисања турбулентне историје Кашмира.

Подсјећамо, Кашмир је регија око које се Индија и Пакистан споре већ деценијама и која је крајем осамдесетих година прошлог вијека доживјела жестоку сепаратистичку побуну против власти у Делхију. Откако је Индија 2019. године укинула полуаутономни статус ове регије и ставила је под директну федералну управу, критичари упозоравају да се грађанске слободе непрестано сужавају, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кашмир

Индија

Пакистан

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