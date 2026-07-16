Трамп: Наставићемо нападе на Иран док не пристану на споразум

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да ће амерички ваздушни удари на Иран бити настављени и наредних дана, уз упозорење да ће бити све интензивнији уколико не пристану на споразум.
Истовремено, поручио је да тренутно не жели преговоре са Ираном. Техеран је поручио да неће одустати под притиском и наставио одмазду нападима на америчке базе у региону.
Сједињене Америчке Државе извеле су нову рунду ваздушних удара на Иран, док је Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила да је, у знак одмазде, гађала америчке војне базе у региону.
Централна команда САД саопштила је да су у седмочасовном таласу погођене десетине војних циљева, док је америчка војска одбацила тврдње да је гађала цивилна складишта пшенице.
Иранске власти, међутим, наводе да су у нападима погођени цивилни објекти, еколошка станица и инфраструктура у више градова, уз погинуле и више од 260 повријеђених. Техеран је америчке ударе назвао ратним злочином.
Иранска Револуционарна гарда тврди да је, као одговор, гађала америчке базе у Кувајту, Јордану и Бахреину. Те земље саопштиле су да су обориле више иранских ракета и дронова.
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће амерички ваздушни удари на Иран бити настављени и наредних дана, и то све интензивније, уколико Техеран не пристане на споразум, преноси РТС
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