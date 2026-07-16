Logo

Трамп: Наставићемо нападе на Иран док не пристану на споразум

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 06:42

Коментари:

0
Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да ће амерички ваздушни удари на Иран бити настављени и наредних дана, уз упозорење да ће бити све интензивнији уколико не пристану на споразум.

Истовремено, поручио је да тренутно не жели преговоре са Ираном. Техеран је поручио да неће одустати под притиском и наставио одмазду нападима на америчке базе у региону.

Сједињене Америчке Државе извеле су нову рунду ваздушних удара на Иран, док је Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила да је, у знак одмазде, гађала америчке војне базе у региону.

Централна команда САД саопштила је да су у седмочасовном таласу погођене десетине војних циљева, док је америчка војска одбацила тврдње да је гађала цивилна складишта пшенице.

Иранске власти, међутим, наводе да су у нападима погођени цивилни објекти, еколошка станица и инфраструктура у више градова, уз погинуле и више од 260 повријеђених. Техеран је америчке ударе назвао ратним злочином.

Иранска Револуционарна гарда тврди да је, као одговор, гађала америчке базе у Кувајту, Јордану и Бахреину. Те земље саопштиле су да су обориле више иранских ракета и дронова.

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће амерички ваздушни удари на Иран бити настављени и наредних дана, и то све интензивније, уколико Техеран не пристане на споразум, преноси РТС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Иран

Доналд Трамп

Сукоб

Техеран

Коментари (0)

Више из рубрике

Полицијско ауто

Свијет

Судар три шлепера у Њемачкој: Учествовао возач из БиХ

13 ч

0
Болница, лијекови

Свијет

У Француској усвојен закон о еутаназији

13 ч

0
Џеферсон Кова тражи своју дjецу у рупи коју је ископао са другим рођацима међу рушевинама срушене зграде усљед земљотреса у Ла Гваири, Венецуела, у недјељу, 12. јула 2026. године.

Свијет

Број жртава земљотреса у Венецуели све већи

13 ч

0
Осуђеник, поријеклом из БиХ, ухапшен по европској потјерници

Свијет

Осуђеник, поријеклом из БиХ, ухапшен по европској потјерници

13 ч

0

  • Најновије

11

57

Породила се Анастасија Ражнатовић: Успјешно скривала трудноћу

11

52

Застрашујући призор код обале Црне Горе: Снимљена огромна ајкула!

11

50

Украјина добила новог премијера! Корецки на челу Владе

11

38

Познато стање мотоциклисте из Лакташа који је повријеђен у удесу у Александровцу

11

32

Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима